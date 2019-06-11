ИА «Ореанда-Новости» Заместитель главы администрации президента Украины Руслан Рябошапка сообщил, что Владимир Зеленский подписал указ о назначении руководителем Службы внешней разведки Украины Владислава Бухарева.

Бухарев является депутатом Верховной рады восьмого созыва от политической партии «Батькивщина», главой которой является Юлия Тимошенко. С марта по июль 2014 года Бухарев исполнял обязанности первого заместителя руководителя Службы безопасности Украины (СБУ), затем на протяжении нескольких месяцев работал офицером по особым поручениям председателя службы.

Рябошапка также проинформировал журналистов об освобождении от должностей ряда высокопоставленных сотрудников СБУ. Так, смещены с постов пять глав региональных отделений службы: в Одесской области – Александр Довженко, во Львовской области – Александр Ткачук, в Винницкой области – Олег Зозуля, в Закарпатской области – Владимир Пахнюк, в Черновицкой области – Иван Сторожук.