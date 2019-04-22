ИА «Ореанда-Новости» Представители пресс-службы Государственной пограничной службы Украины заявили, что бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили не имеет права въезда на территорию государства, ссылаясь на то, что он осенью 2017 года незаконно проник на Украину с территории Польши и теперь к нему применяются ограничения во въезде до 2021 года.

21 апреля политик сообщил, что он обратился к Службу безопасности Украины с ходатайством о снятии запрета на въезд, который якобы незаконно ввёл президент страны Пётр Порошенко.

Ранее Саакашвили заявлял о своём намерении вернуться на Украину в случае избрания президентом Владимира Зеленского.