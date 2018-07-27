ИА «Ореанда-Новости». Парламентарии Единой России Оксана Пушкина и Ирина Роднина выступали с критикой в адрес Натальи Поклонской. Коллегам депутата Государственной Думы не понравилась её мнение о законопроекте, касающегося изменений в пенсионном законодательстве.

27 июля Ирина Роднина обвинила Поклонскую в том, что она занимается самопиаром, когда депутат, несмотря на своё членство в партии Единая Россия оказалась в числе тех 104 спикеров, проголосовавших против решения о повышении пенсионного возраста. Критика в несогласии с консолидированным мнением поступала от коллег в различных формах, некоторые даже предлагали ей покинуть фракцию, чтобы и дальше не терять доверие коллег.

Сбор думской комиссии был встречен таким же шквалом критики и недоверия и в итоге не состоялся из-за повальной неявки. Парламентарий планирует доложить об этомруководству палаты.

Оксана Пушкина напрямую предложила Поклонской задуматься о том, чтобы отказаться от занимаемой должности главы комиссии Государственной Думы по контролю за достоверностью сведений о доходах депутатах, а также публично осудила её решение по инициативе, касающейся пенсионного возраста.

В социальной сети Поклонская извинилась за то, что раздражает коллег и за то, что вошедший в состав России Крым, всё ещё доставляет неудобства, а также попросила их не тратить своё драгоценное время на то, чтобы обсудить её позицию и раздавать советы. Она в очередной раз подчеркнула, что никогда не кичилась своей прежней должностью в Крыму (прокурор) и никогда не считала нужным лезть в чьи-либо дела с накопленным опытом. Поклонская отметила, что состав тех, кто не был доволен её деятельностью на посту прокурора Крыма, остался прежним и критикует её и в настоящий период.

Однако она добавила, что уважает позицию каждой своей коллеги, принимает мировосприятие, за которое они сами несут ответственность, но готова прислушиваться к ним лишь в том случае, если критика в её адрес профессиональна, аргументирована и по существу.