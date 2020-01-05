Политический деятель, представляющая в Госдуме Крым, сообщила, что надеется, что в Киев в ближайшее время сможет приехать посол из РФ и после этого случится новый этап развития отношений между Россией и Украиной. Поклонская заверила, что для того, чтобы отношения между двумя странами нормализовались, она будет делать все возможное.Своих послов отозвали Украина и Россия в 2014 году. Временный поверенный Александр Лукашик сейчас стоит во главе российской дипломатической миссии на Украине.