05.01.2020, 15:29
Поклонская надеется, что в Киев возвратится посол из России
ИА «Ореанда-Новости» Наталья Поклонская, занимающаяся в России депутатской деятельностью, надеется, что в столицу Украины вернётся российский посол.
Политический деятель, представляющая в Госдуме Крым, сообщила, что надеется, что в Киев в ближайшее время сможет приехать посол из РФ и после этого случится новый этап развития отношений между Россией и Украиной. Поклонская заверила, что для того, чтобы отношения между двумя странами нормализовались, она будет делать все возможное.
По словам Поклонской, важнейшим шагом на пути к тому, чтобы конфликт урегулировался, является наличие посла РФ в столице Украины.
Своих послов отозвали Украина и Россия в 2014 году. Временный поверенный Александр Лукашик сейчас стоит во главе российской дипломатической миссии на Украине.
Политический деятель, представляющая в Госдуме Крым, сообщила, что надеется, что в Киев в ближайшее время сможет приехать посол из РФ и после этого случится новый этап развития отношений между Россией и Украиной. Поклонская заверила, что для того, чтобы отношения между двумя странами нормализовались, она будет делать все возможное.
По словам Поклонской, важнейшим шагом на пути к тому, чтобы конфликт урегулировался, является наличие посла РФ в столице Украины.
Своих послов отозвали Украина и Россия в 2014 году. Временный поверенный Александр Лукашик сейчас стоит во главе российской дипломатической миссии на Украине.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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