ИА «Ореанда-Новости». Наталья Поклонская посоветовала экс-главе МИД Украины избавиться от разных фобий.

Заместитель председателя Госдумы по международным делам Поклонская прокомментировала недавнее заявление Климкина. Бывший глава МИД Украины заявил, что некоторые украинские территории могут перейти в «вассальную зависимость от России», если Киев согласится на компромисс. Поклонская посоветовала политику избавиться от фобий, о чём сообщают РИА Новости.

Наталья Поклонская отметила, что в таких заявлениях проскальзывает осложнение ситуации на Украине. Именно это положение дел пытаются решить более молодые и перспективные украинские лица, несмотря на «старания» этого «несостоявшегося политика». Также она подчеркнула, что Климкину необходимо проверить своё психологическое здоровье и решить проблемы с русофобией.