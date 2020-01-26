ИА «Ореанда-Новости». Депутат Госдумы Поклонская заявила, что необходимо провести проверку доходов главы Чувашии.

Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что нужно провести проверку всех доходов и расходов главы республики Чувашия Михаила Игнатьева. Таким образом Поклонская отреагировала на громкий скандал с ключами, который произошёл с Игнатьевым.

Поклонская высказалась в Telegram. Она считает, что к губернатору, которому пригрозили отставкой, необходимо применить более жёсткое наказание. Нужно проверить все источники его доходов, а также просмотреть расходы. Депутат отметила, что именно этому «их учили на прокурорских факультетах».

Ранее в СМИ появилась видеозапись, на которой глава Чувашии шутит над сотрудником МЧС. Игнатьев вынудил сотрудника экстренных служб подпрыгивать за высоко поднятыми ключами от новых служебных машин.