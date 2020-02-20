ИА «Ореанда-Новости». Политолог прокомментировал присоединение Сергея Шнурова к «Партии роста».

Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин прокомментировал вступление музыканта, лидера группы «Ленинград» в «Партию роста». Политолог считает, что с приходом Шнурова партия сможет оживить политический пейзаж вокруг себя, а также сможет привлечь к себе внимание молодёжи.

Мухин отметил, что музыкант мог сделать данный шаг «не на безвозмездной основе». Шнуров «чисто по хайпу» может принести своей партии лишние очки на выборах и привлечь внимание молодёжи. По мнению политолога, данным ходом могут воспользоваться и другие российские политические партии, которые начнут привлекать в свои ряды блогеров, певцов и так далее.