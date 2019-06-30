ИА «Ореанда-Новости» Сотрудники израильской полиции провели обыск в доме палестинского министра по делам Иерусалима Фади Хидми и задержали его.

Палестинское информационное агентство WAFA сообщило, что полицейские явились в дом политика поздно ночью. У него был изъят сотовый телефон.

Израиль пока не представил комментариев по поводу инцидента.

Израильские военные регулярно осуществляют рейды на Западном берегу реки Иордан. Производятся аресты палестинцев, подозреваемых в причастности к терроризму. Теперь Хидми стал первым высокопоставленным чиновником, к которому были применены подобные меры.