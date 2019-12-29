ИА «Ореанда-Новости» Польский журналист Марек Щверчиньский прокомментировал высказывание президента России Владимира Путина о после Варшавы в нацисткой Германии.

Ранее российский политик, говоря о руководителе польской дипломатической миссии в Третьем рейхе Юзефе Липском, назвал его «сволочью и антисемитской свиньёй», напомнив, что он предлагал высылать польских евреев в Африку и собирался поставить памятник Адольфу Гитлеру в Варшаве.

Щверчиньский расценивает слова Путина как вмешательство во внутренние дела Польши. Журналист также обвинил российского лидера в стремлении «рассорить» Варшаву с её союзниками. «Россия сделает многое, чтобы подорвать нашу точку зрения, которая… могла бы привлечь внимание всего мира», – написал он на ресурсе Polityka.pl.

Щверчиньский считает, что в 2020 году в мире начнётся борьба за формулирование истории и Кремль намерен представить польскую нацию как главных русофобов в Европе.