



ИА «Ореанда-Новости» . Общественные организации волонтёров, занимающиеся поиском пропавших людей, сегодня зарегистрированы в 120 городах России. Благодаря их слаженной работе и взаимодействию с государственными спасательными структурами, с 2013 года количество найденных людей, объявленных пропавшими, увеличилось до 95 %.

10-11 июля в Москве проходит Всероссийский форум поисковых отрядов. С инициативой его проведения выступила Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Это мероприятие объединило волонтёров-поисковиков и представителей федеральных государственных органов, непосредственной деятельностью которых является поиск пропавших людей.





На встрече с волонтёрами присутствовал Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев. Глава МВД высоко оценил работу добровольных спасательных отрядов. Он отметил, что почти в каждом регионе, где есть организации волонтёров-поисковиков, ведётся слаженная работа государственных органов и добровольных отрядов. Министерством были заключены соглашения с волонтёрскими организациями о совместной работе, и уже на протяжении 7 лет специальные службы ищут людей совместно с добровольными спасательными отрядами. Как только следователь принимает заявление о пропаже человека, он имеет право привлечь к его поиску волонтёров, ведь чем больше поисковый отряд, тем больше шансы найти пропавшего.





На форуме некоторые волонтёры получили из рук Министра медаль «За доблесть в службе». Также Глава МВД выступил с предложением к волонтёрам вести поисковую деятельность и в сети Интернет, чтобы выявлять информацию, которая может нанести ущерб детям и вовлечь их в незаконную деятельность.





Перед волонтёрами выступил помощник Президента Российской Федерации Андрей Белоусов. Он отметил, что спасательная операция без участия в ней волонтёров становится просто невозможной, ведь для поиска пропавшего человека самыми важными становятся первые три часа. В силу того, что сегодня правовой статус добровольных поисковых отрядов не установлен, становится сложно обеспечить качественное взаимодействие между волонтёрами и представителями государственных органов. По словам Белоусова, представители правовых структур относятся к волонтёрам с опасением. Также урегулирование правового статуса поисковиков поможет решить вопрос с обеспечением их специальными средствами первой помощи, например, сильнодействующими препаратами, которые смогут спасти жизнь человека в экстренной ситуации. Ещё одним важным пунктом в этом вопросе является материально-техническое обеспечение поисковиков: сейчас всё необходимое для поисковых операций оборудование волонтёрам приходится искать самим. Официальный правовой статус волонтёров-поисковиков позволит решить подобную проблему.