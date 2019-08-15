ИА «Ореанда-Новости» Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон обвинил Россию в краже американских технологий, в том числе связанных с разработкой гиперзвукового оружия.

В ходе интервью радиостанции The Voice of America политика попросили высказаться по поводу взрыва на военном полигоне в Архангельской области. «…Хотя российская экономика приблизительно размером с нидерландскую, она всё же тратит достаточно средств на оборону, чтобы не только модернизировать свой ядерный арсенал, но и создавать новые виды средств доставки – гиперзвуковые планирующие летательные аппараты, гиперзвуковые крылатые ракеты, в значительной степени украденные из американских технологий», – сказал Болтон. По его словам, «этот потенциал и возможность того, что другие страны получат его, остаётся реальной проблемой для Соединённых Штатов и их союзников». Помощник президента считает, что инцидент под Северодвинском свидетельствует о попытках обеспечить прогресс в разработке средств доставки ядерных вооружений.