ИА «Ореанда-Новости». Политолог Алексей Чеснаков заявил, что помощник президента ПФ Владислав Сурков покинул службу.

Директор центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков заявил в своём Telegram-канале, что помощник российского президента Владислав Сурков решил покинуть свой пост. Об этом сообщил «Интерфакс».

Политолог отметил, что данное решение принято в связи «со сменой курса на украинском направлении».

Чеснаков также сообщил, что в течение месяца Сурков должен сам сообщить о том, чем собирается заниматься дальше, а также поведать о причинах своего ухода с поста помощника президента.

Сурков находится на должности помощника главы РФ с сентября 2013 года.