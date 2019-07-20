ИА «Ореанда-Новости» Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, высказываясь по поводу новых санкций Вашингтона против Каракаса, заявил, что Белый дом не прекратит оказывать давление на южноамериканскую республику до тех пор, пока президент Николас Мадуро не покинет свой пост.

Политик написал на своей странице в одной из социальных сетей, что 19 июля министерство финансов США ввело санкции, направленные против четырёх сотрудников Главного управления военной контрразведки Венесуэлы, которые «безжалостно пытали, подавляли и запугивали народ». «США не успокоятся до тех пор, пока деспот Мадуро не уйдет, а коррупционеры не прекратят злоупотребления против венесуэльцев», – заявил Болтон.