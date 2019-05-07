ИА «Ореанда-Новости» Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что провёл «хороший разговор» с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, что в беседе был затронут «широкий круг вопросов» и что у него есть надежда добиться прогресса в отношениях с Москвой. Американский политик отметил, что у сторон «совершенно разные интересы», но есть взаимное желание «добиться реального прогресса в тех вопросах, где наши интересы совпадают, какими бы небольшими они ни были».

Ранее Лавров назвал встречу с Помпео «хорошей и конструктивной». Российский дипломат сказал, что были обсуждены «региональные ситуации, которые находятся на актуальной повестке дня ООН».

Беседа политиков состоялась в финском городе Рованиеми. Она продолжалась чуть менее часа.