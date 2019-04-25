ИА «Ореанда-Новости». На Украине принят закон, который подразумевает использование исключительно украинского языка почти во всех сферах жизни. Президент Украины Пётр Порошенко назвал момент принятия этого закона историческим решением.

Верховная рада Украины приняла закон 25 апреля, в четверг. Органы госвласти и все госучреждения обязаны использовать исключительно украинский язык. Закон вступит в силу через два месяца после опубликования.

Порошенко поставил это «историческое решение» в один ряд с такими решениями, как восстановление армии и получение автокефалии. Со слов Порошенко, это важнейший шаг на пути жителей Украины к «ментальной независимости».