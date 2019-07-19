ИА «Ореанда-Новости» Бывшего президента Украины Петра Порошенко не пустили в зал заседаний Европейского парламента. Политик был отправлен на галёрку. Об этом сообщило украинское интернет-издание Strana.ua, которое располагает соответствующими фотоматериалами.

Сообщается, что Порошенко явился на заседание европейских парламентариев 17 июля. Журналисты Strana.ua обратили внимание на то, что в тот день экс-президент должен был давать показания в Государственном бюро расследований Украины в связи с делом об отмывании преступных доходов. Ранее в средствах массовой информации появлялись сообщения о том, что Порошенко не был включён в список приглашённых на заседание Европарламента, назначенное на 17 июля.