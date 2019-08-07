ИА «Ореанда-Новости» Бывший президент Украины Петр Порошенко, покинувший страну вместе с членами своей семьей в конце июля, в ночь на 7 августа прилетел в Киев. Самолёт политика вылетел вечером из Дубая и приземлился в аэропорту Жуляны в 2 часа 30 минут. «Номер борта OH-WIK. Рейс JEF11. Он стоял, видимо, на Мальдивских островах. После Дубая исчез с радаров. И нигде не использовался», – сказал журналистам «Страна.ua» представитель пограничной службы.

28 июля Порошенко, его сын Алексей с женой Юлией, а также внучка Елизавета улетели чартерным рейсом из Киева в Стамбул. Через час то же воздушное судно направилось в Дубай и исчезло из системы отслеживания. За неделю до этого с Украины выехали жена экс-президента Марина и его дочери Евгения, Александра и сын Михаил.