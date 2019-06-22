ИА «Ореанда-Новости» Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что лично против него в стране не было заведено ни одного уголовного дела.

«Против Порошенко не возбуждено ни одного уголовного дела. Точка. По факту возбуждено несколько уголовных дел… Подчеркиваю: я горжусь каждым уголовным делом, которое открыто по факту», – заявил политик в эфире одного из украинских телеканалов.

Экс-президент перечислил эти дела: одно возбуждено в связи с военными действиями украинской армии в Донбассе, второе связано с распоряжением группе военных кораблей пройти из Одессы в Мариуполь. «Третий факт – обращение Юлии Тимошенко относительно украинской газотранспортной системы. Точно скажу, что не Тимошенко комментировать газовые вопросы. А может, наоборот – ведь именно она в 2009 году подписала контракт, в результате которого Украина был нанесен ущерб более чем на 40 миллиардов долларов», – сказал Порошенко.