ИА «Ореанда-Новости». Президент Украины Пётр Порошенко на встрече с представителями украинского дипломатического корпуса дал указание Министерству иностранных дел страны в кратчайшие сроки подготовить пакет документов для начала разрыва Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией, который был подписан странами в 1997 году, вступил в силу в 1999 сроком на 10 лет. В договоре предусмотрена система автоматического продления в том случае, если ни одна из сторон не возражает. Договор закрепляет принципы стратегического партнёрства, признание нерушимость существующих границ, уважение территориальной целостности и взаимное обязательство не использовать свою территории в ущерб безопасности сторон.

Министерство иностранных дел Украины подготовило несколько вариантов приостановки действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Российской Федерацией ещё в марте 2018 года.

Глава государства посчитал, что Киев подготовился и проработал все стороны юридической защиты перед совершением такого важного шага. Порошенко прокомментировал, что документ уже давно стал анахронизмом и от него следует избавиться.

В апреле 2018 года Пётр Порошенко говорил о намерении внести в Верховную раду законопроект об одностороннем разрыве некоторых положений договора. Тогда же он признал, что «нельзя отменять этот договор целиком» - необходимо приостановить действие лишь части статей.

В октябре 2018 года истекает срок, в который должен истечь срок, когда стороны должны заявить о намерении продлить или расторгнуть действие договора на очередной десятилетний период.

В июне 2018 года с предложением расторгнуть договор в Москве выступал Владимир Жириновский. В своём обращении Владимиру Путину он предложил уведомить Украину о расторжении документа, потому что в течение 20 лет с момента вступления в силу многие статьи неоднократно и грубо нарушаются украинской стороной или просто игнорируются, существуют и такие статьи, которые устарели и утратили свою актуальность.

Остаётся заметить, что Украина продолжает свой курс разрыва со странами СНГ и выхода из данного содружества, которое, на взгляд украинского МИДа, представляет из себя постсоветскую модель, давно себя исчерпавшую.