ИА «Ореанда-Новости». Президент Украины Пётр Порошенко назвал газопровод «Северный поток – 2» троянским конём Кремля, заявив, что европейцы «очарованы» Россией, а данный проект нацелен против европейской энергетической и геополитической безопасности.



С заявления Петра Порошенко, которое он разместил на своей странице в Facebook 10 августа, следует, что газопровод «Северный поток – 2» является троянским конём Кремля, и Европе необходимо как можно быстрее избавиться от «обманчивых и губительных кремлёвских чар», защитить свою энергетическую безопасность, пока истинные намерения российских властей не навлекли «катастрофические последствия» европейским партнёрам.

– «Северный поток — 2» — это «троянский конь» Кремля против европейской энергетической и, в конце концов, геополитической безопасности", — заявил украинский президент.

Он также добавил своё видение ситуации о судебных разбирательствах между «Газпромом» и «Нафтогазом», которые с июня 2014 года ведутся в Стокгольмском арбитраже. Напомним, предметом спора стали контракты на поставку газа Украине и его транзит.

– Отказ от реализации проекта в рамках Третьего энергетического пакета ЕС и намеренное невыполнение «Газпромом» решений Стокгольмского арбитража по делам с Украиной — это четкие и недвусмысленные сигналы об истинных мотивах газопровода и его потенциальных катастрофических последствий для Евросоюза, — написал президент Украины в Facebook.

Напомним, «Северный поток – 2» представляет проект по строительству двух путей газопровода из России в Германию через Балтийское море. Предполагается, что возможность газопровода составит поставку 55 млрд куб. м газа в год.

7 августа стало известно, что в Германии уже приступили к укладке трубопровода. Однако против проекта выступают некоторые страны. Так, Украина неоднократно заявляла о своём желании остаться транзитёром российского газа в ЕС. Против выступают и США, они хотят реализовать план по поставкам своего сжиженного природного газа в Европу.

Россия неоднократно призывала относиться к «Северному потоку – 2» исключительно как к экономическому проекту и не воспринимать его как инструмент влияния.



