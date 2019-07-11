ИА «Ореанда-Новости» Пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР) Украины сообщила, что бывший президент страны Пётр Порошенко вызван на допрос 17 июля.

Ныне в производстве сотрудников ведомства находятся восемь дел, в которых так или иначе фигурирует имя политика. В данном случае не было указано, по какому из дел политик вызван для дачи показаний.

Ранее сотрудники ГБР сообщали, что они собираются допросить Порошенко после того, как дадут показания прочие свидетели, а также что следственные действия осуществляются в рамках расследования дел, возбужденных по заявлениям Андрея Портнова, который занимал пост главы администрации в бытность Виктора Януковича президентом Украины.

: по подозрению в государственной измене в связи с инцидентом в Керченском проливе, о легализации преступных доходов от продажи завода «Кузня на Рыбальском» и о возможном незаконном приобретении телеканала «Прямой».