ИА «Ореанда-Новости» Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что факт возобновления членства России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) говорит о том, что сделан первый шаг к признанию российского суверенитета над Крымом со стороны европейских государств.

Политик напомнил, что Украина последовательно добивалась в ПАСЕ введения антироссийских санкций. По его словам, это было непросто и поэтому решение украинской делегации, которая покинула сессию ассамблеи после возвращения России, является оправданной акцией. Порошенко выразил надежду, что после консультации делегатов с президентом Владимиров Зеленским и представителями министерства иностранных дел к следующей сессии будет выработана «скоординированная с нашими партнёрами позиция».

Экс-президент назвал решение ПАСЕ «раковой опухолью». «Мы не допустим, чтобы эта раковая опухоль распространилась и привела к снятию санкций и в других форматах», – подчеркнул он.