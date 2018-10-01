ИА «Ореанда-Новости». В Министерство иностранных дел Российской Федерации был вызван посол Южной Кореи У Юн Гын Д из-за ситуации с судном “Севастополь”.



Информация об этом размещена на официальном сайте внешнеполитического ведомства.



Отмечается, что заместитель главы Министерства иностранных дел Росси Игорь Моргулов сделал представление южнокорейскому послу “в связи с незаконным задержанием российского судна “Севастополь” в порту города Пусан”. Власти Российской Федерации требуют незамедлительно предоставить морякам право покинуть порт.



Информация об этом размещена на официальном сайте внешнеполитического ведомства.

Напомним, судно “Севастополь”, которое принадлежит компании “Гудзон” было задержано в субботу, 29 сентября. Представитель компании-владельца указал на то, что решение носит политический характер. По данным средств массовой информации, судно подозревают в торговле топливом с Корейской Народно-Демократической Республикой, в то время как в отношении компании “Гудзон” американские власти ввели санкционные меры. На борту судна “Севастополь” находятся двенадцать членов экипажа. В компании отметили, что проблем со снабжением у них нет, а также им разрешается выходить на берег.





Представителями компании было сделано заявление о том, что “Севастополь” перевозит контейнеры и не может поставлять топливо. По словам представителя компании, задержание может быть связано с тем, что на днях российская сторона выступила с призывом о смягчении санкционного режима в отношении Северной Кореи и неприятии односторонних ограничений.



Российские дипломаты обратились к властям Южной Кореи с просьбой прояснить ситуацию с задержанием в порту российского судна.







Ранее Соединёнными Штатами Америки в список санкций по Корейской Народно-Демократической Республике были введены две российские компании и шесть судов, включая компанию “Гудзон” и принадлежащее ей судно “Севастополь”.





В Министерстве финансов Соединённых Штатов заявили, что попавшие в список суда принимали в поставках в Корейскую Народно-Демократическую Республику очищенных нефтепродуктов, которые, предположительно, перекачивались с российских на северокорейские суда в открытом море.