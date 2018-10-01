ИА «Ореанда-Новости».  В Министерство иностранных дел Российской Федерации был вызван посол Южной Кореи У Юн Гын Д из-за ситуации с судном “Севастополь”. 

Информация об этом размещена на официальном сайте внешнеполитического ведомства. 

Отмечается, что заместитель главы Министерства иностранных дел Росси Игорь Моргулов сделал представление южнокорейскому послу “в связи с незаконным задержанием российского судна “Севастополь” в порту города Пусан”. Власти Российской Федерации требуют незамедлительно предоставить морякам право покинуть порт.  

Напомним, судно “Севастополь”, которое принадлежит компании “Гудзон” было задержано в субботу, 29 сентября. Представитель компании-владельца указал на то, что решение носит политический характер. По данным средств массовой информации, судно подозревают в торговле топливом с Корейской Народно-Демократической Республикой, в то время как в отношении компании “Гудзон” американские власти ввели санкционные меры. На борту судна “Севастополь” находятся двенадцать членов экипажа. В компании отметили, что проблем со снабжением у них нет, а также им разрешается выходить на берег.  
 
Представителями компании было сделано заявление о том, что “Севастополь” перевозит контейнеры и не может поставлять топливо. По словам представителя компании, задержание может быть связано с тем, что на днях российская сторона выступила с призывом о смягчении санкционного режима в отношении Северной Кореи и неприятии односторонних ограничений.

Российские дипломаты обратились к властям Южной Кореи с просьбой прояснить ситуацию с задержанием в порту российского судна.  

Ранее Соединёнными Штатами Америки в список санкций по Корейской Народно-Демократической Республике были введены две российские компании и шесть судов, включая компанию “Гудзон” и принадлежащее ей судно “Севастополь”.  

В Министерстве финансов Соединённых Штатов заявили, что попавшие в список суда принимали в поставках в Корейскую Народно-Демократическую Республику очищенных нефтепродуктов, которые, предположительно, перекачивались с российских на северокорейские суда в открытом море.