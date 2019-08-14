ИА «Ореанда-Новости» Посол США в России Джон Хантсман заявил, что Вашингтон не планирует размещение ракет средней и меньшей дальности на территории Европы.

По словам дипломата, эта тема окружена множеством «досужих домыслов». Хантсман подчеркнул, что на официальных переговорах с российскими политиками эта тема не обсуждалась. «Всегда есть угроза, и всегда виноваты Соединённые Штаты, – сказал посол, отвечая на вопрос журналиста «Эха Москвы» о перспективах размещения ракет в Европе. – Но ответ, данный нашим новым министром обороны… не далее чем на этой неделе, состоял в том, что даже если системы этого класса оружия и потребуются, то, скорее всего, они будут размещены на первой цепи островов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а не в Европе».