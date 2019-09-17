ИА «Ореанда-Новости» Посольство России в Вашингтоне намерено обратиться в Государственный департамент США за разъяснениями в связи с публикацией в средствах массовой информации сведений о причастности российских дипломатов к взлому систем связи Федерального бюро расследований.

Ранее портал Yahoo News со ссылкой на бывших американских чиновников сообщил, что в 2016 году администрация президента США Барака Обамы распорядилась о высылке из страны более 30 российских дипломатов в связи с тем, что дачные комплексы и некоторые из высланных дипломатов сыграли ключевую роль в российской контрразведывательной операции.

«Ряд содержащихся в статье безосновательных обвинений в адрес дипломатов и членов их семей представляет прямую угрозу для их безопасности. Намерены обратиться за разъяснениями в госдеп в связи с тем, что подобные провокационные публикации могут привести к актам насилия в отношении сотрудников посольства и их близких», – сказано в сообщении пресс-службы российской дипмиссии по поводу публикации.

Представители посольства подчеркнули, что доказательств нарушения россиянами законов США не представлено, и назвали случившееся «неуклюжей попыткой через шпиономанию оправдать захват российской дипсобственности». «Изначально ведь администрация обосновывала свои действия «российским вмешательством в выборы». Эта «теория" разваливается на глазах. Поэтому и приходится выдумывать небылицы», – отметили в посольстве.