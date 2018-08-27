ИА «Ореанда-Новости». Новые санкции Вашингтона в отношении Москвы приближают США к точке невозврата в решении актуальных международных задач с Россией. Такие ограничительные меры – безрезультатные и бесперспективные.

Соединённые Штаты выпустили новый пакет нелегитимных односторонних санкций в отношении России. В диппредставительстве иронизируют, что местный истеблишмент испытывает болезненную тягу к разрушению фундаментальных основ двусторонних международных отношений, на которых основана глобальная безопасность страны. Все решения Вашингтона принимаются без попыток разобраться в ситуации, без реальных доказательств и с полным игнорированием призывов к диалогу. Причём все абсурдные обвинения в адрес России охотно тиражируются американскими СМИ.

Представители политической элиты будто бы даже не замечают губительность «санкционной лихорадки» - каждая новая волна ограничений подводит к точке невозврата в решении актуальных международных задач, таких как совместная борьба с терроризмом и опасностью попадания оружия массового уничтожения в руки негосударственных субъектов.

В комментарии к сообщению для СМИ российского посольства в Вашингтоне обращается внимание на то, что всё происходящее напоминает худший сценарий холодной войны, от пережитков которой следовало избавиться ещё 30 лет назад. Вместо этого выходит, что ни одна страна не застрахована от грубого давления со стороны Америки, выдержать которое могут не все. Однако, в посольстве подчеркнули, что Россия в силах выстоять.

В дипмиссии указали, что, во-первых, санкции Москва не приемлет, а во-вторых, самостоятельный курс американцев никак не повлияет на решимость России следовать в международных отношениях самостоятельным курсом.

В понедельник были введены новые санкции по «делу Скрипалей». В Госдепартаменте убеждены, что таким образом Россия, якобы нарушившая американский Закон о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его военного применения, заслужила новую порцию ограничений. Под первую часть санкций подпадает запрет на поставку России продукции двойного назначения, экспорт в РФ всех чувствительных товаров и технологий, связанных со сферой национальной безопасности США, а также поставок электроники, компонентов и технологий из нефтегазовой отрасли.

При этом Вашингтон намерен сделать ряд исключений из режима новых санкций, которые коснутся оказания гуманитарной помощи, деятельности, затрагивающей полеты в космос, а также обеспечения безопасности полетов коммерческой пассажирской авиации.