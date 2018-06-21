ИА ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Любое публичное мероприятие необходимо согласовывать с городскими властями, при этом если у организатора будет несколько пикетов, их объединят в серию и признают единым публичным мероприятием. Это указано в постановлении Верховного суда, данное постановление разъясняет законы и спорные моменты о проведении митингов, шествий и демонстраций.

Если одиночный пикет не требует уведомления властей, то серию нужно согласовать. Причём, как мы писали ранее, уведомить власти нужно не раньше, чем за пятнадцать дней и не позже десяти дней до начала проведения публичного мероприятия. Поэтому устанавливая одиночный пикет, необходимо соблюдать расстояние и различия между уже установленными, чтобы несколько пикетов не объединили в одну серию. Иначе это грозит административной ответственностью организаторам.

При этом пикеты будут считаться серией или одним мероприятием, если у них очевидно существует единая цель, они проводятся одновременно, проводятся с общей организацией, участники пикета имеют наглядные средства агитации.

Это может быть подтверждено тем, что у пикетов единый организатор или участники были оповещены единым способом, а также у пикетов наглядно одинаковые средства агитации.

При этом в Верховном суде отметили, что случайные совпадения должны учитываться, и судить за это людей не стоит, при этом суд указал на необходимость доказательства должностными лицами того факта, что отдельные пикеты были задуманы, как единое мероприятие, которое необходимо было заранее согласовать с властями.

Ранее Верховный суд напоминал, что учинение препятствий для проведения публичных мероприятий будет наказываться, так необоснованный запрет чиновников на проведение митинга будет облагаться штрафом в 50 тысяч рублей.

К препятствиям относится: незаконный отказ в разрешении, установка ограждений, уклонение от получения уведомлений на разрешение от организаторов мероприятия.

При этом участвуя в демонстрации вы должны знать, что использование любых масок и повязок, прикрывающих лицо – запрещено. Если будет доказано, что вы надели на себя что-то, что специально затрудняет вашу идентификацию, вы получите до 40 часов обязательных работ.



