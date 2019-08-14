ИА «Ореанда-Новости» На заседании Совета безопасности по проблеме международного гуманитарного права постоянный представитель Великобритании при ООН Карен Пирс заявила об «отчаянном положении» жителей Крыма, имеющих гражданство Украины. По её словам, они лишены доступа к базовым социальным услугам, «так как не изменили гражданство».

Исполняющий обязанности постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, комментируя слова представительницы Соединённого Королевства, заявил, что она, по всей видимости, располагает «какой-то устаревшей информацией». Дипломат напомнил, что на территории России не ведутся военные действия, а это значит, что «говорить о международном гуманитарном праве применительно к нашей стране неуместно».