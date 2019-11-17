17.11.2019, 20:21
Поступила информация о состоянии здоровья госпитализированного президента Сербии
ИА «Ореанда-Новости» Министр здравоохранения Сербии Златибор Лончар сообщил журналистам, что состояние президента республики Александра Вучича стало лучше.
15 ноября президент Сербии был госпитализирован в Военно-медицинскую академию в Белграде из-за проблем с сердечно-сосудистой системой.
По словам главы Минздрава, у Вучича хронические проблемы с сердцем, однако министр отозвался о них как о малозначительных. Организм политика хорошо отреагировал на лечебные процедуры, отметил Лончар.Сам Вучич сообщил, что приступит к работе 18 ноября. Лончар указал, что медики порекомендовали главе государства в ближайшее время меньше загружать себя работой.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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