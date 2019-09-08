ИА «Ореанда-Новости» Член рабочей группы Общественной палаты России по контролю за выборами Максим Григорьев сообщил журналистам «Известий» о появлении в Интернете сообщений о выявлении фактов покупки голосов избирателей в Бурятии под видом сбора подписей в защиту озера Байкал.

Секретарь Общественной палаты Бурятии Баир Бальжиров заявил, что на участок, где зафиксированы нарушения, был послан общественный наблюдатель Валерий Архинчеев. В правоохранительные органы направлено ходатайство о проведении соответствующей проверки.

Член Ассоциации политических юристов России Николай Васюткин, комментируя произошедшее, напомнил, что подкуп избирателей является уголовным преступлением. «Удивляет, что представители (партии, представители которой причастны к подкупу. – Ред.) не осознают пагубность своих действий», – сказал он. По мнению Васюткина, подобное поведение в первую очередь дискредитирует партию в глазах граждан, которые поддерживают её по идеологическим соображениям.