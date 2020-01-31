ИА «Ореанда-Новости». Врио главы Чувашии отправил правительство республики в отставку.

Врио главы республики Чувашия Олег Николаев подписал указ об отставке правительства. Об этом сам Николаев сообщил на первом заседании в кабмином.

По словам Николаева, многие из уходящего состава продолжат работу в кабмине и после смены правительства. Также он планирует обсудить с министрами процессы исполнения национальных проектов. Как отметил Николаев, «в приоритете стоит большая работа».

В среду Михаил Игнатьев был отстранен с поста главы Чувашии Владимиром Путиным. Причиной увольнения стала утрата доверия. Игнатьев стал участником скандального инцидента, когда заставил сотрудника МЧС подпрыгнуть за высоко поднятыми ключами от новых служебных машин.