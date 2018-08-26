ИА «Ореанда-Новости». В воскресенье в своём профиле в Facebook вице-премьер и министр экономического развития, труда и социальной политики Луиджи Ди Майо заявил о том, что Италия может наложить вето на многолетний бюджет Евросоюза на будущем саммите глав государств и правительств стран сообщества.

Ди Майо подчеркнул, что страна оценит все предложения со стороны Европы и заблокирует все те, которые не будут выгодны государству.

Первым в списке значится соглашение о свободной торговле ЕС и Канады (СЕТА), которое может не ратифицировать итальянский парламент.

Ранее премьер-министр Италии Джузеппе Конте публично осудил нежелание европейских партнёров сотрудничать в решении миграционного вопроса. По его словам, Италия не считает возможным поддерживать бюджет, который не соблюдает последовательность осуществления социальных программ. Премьер-министр посчитал, что такую позицию тоже можно назвать вкладом в развитие ЕС, потому что общий рынок и сообщество, основанное лишь на экономических интересах не устраивают итальянцев.

И без того напряжённые отношения между Италией и ЕС обострились ещё больше миграционной проблемой. Новое правительство Италии в составе партий "Движение "5 звезд" и "Лига" поставило своей задачей добиться прекращения потока мигрантов, прибывающих в страну преимущественно из африканских стран и не подпадающих под статус беженцев.

Рим настаивает на том, чтобы всех спасённых высаживали не только в портах Италии, но и в портах других городов Европы. Италия уже запретила заходить кораблям и осуществлять высадку в Апеннинах. Несмотря на то что на последнем саммите была достигнута договорённость о распределении ответственности за приём мигрантов, но, по мнению итальянцев, она не выполняется.

В ЕС угрозы Италии называют бессмысленными и контрпродуктивными. Кроме того, в Еврокомиссии напоминают о том, сколько Италия получает из структурных фондов ЕС, и указывают, что сокращение вкладов в первую очередь ударит по финансированию национальных программ развития.

Однако, несмотря ни на что, Джузеппе Конте ранее заявлял о том, что Италия не собирается покидать Евросоюз и комфортно чувствует себя в рамках объединения.