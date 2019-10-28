28.10.2019, 13:37
Правительство получило от президента России поручение продумать допмеры поддержки по переселению россиян
ИА "Ореанда-Новости"По сообщению пресс-службы Кремля, российское правительство должно предусмотреть дополнительные меры по поддержке государством тех, кто добровольно переезжает жить и работать в РФ. Такое поручение ему дал Владимир Путин.
В России действует программа, которая призвана помогать тем, кто вознамерился переехать в сельскую местность, расположенную на территориях приоритетного заселения. Таковыми являются 11 регионов, в числе которых Якутия, Приамурье, Камчатка, Хабаровский край.
Поручение Владимира Путина, которое было сделано по итогам беседы с представителями общественности по вопросам развития Дальнего Востока, должно быть исполнено до 1 декабря 2019 года.
В России действует программа, которая призвана помогать тем, кто вознамерился переехать в сельскую местность, расположенную на территориях приоритетного заселения. Таковыми являются 11 регионов, в числе которых Якутия, Приамурье, Камчатка, Хабаровский край.
Поручение Владимира Путина, которое было сделано по итогам беседы с представителями общественности по вопросам развития Дальнего Востока, должно быть исполнено до 1 декабря 2019 года.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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