По сообщению пресс-службы Кремля, российское правительство должно предусмотреть дополнительные меры по поддержке государством тех, кто добровольно переезжает жить и работать в РФ. Такое поручение ему дал Владимир Путин.В России действует программа, которая призвана помогать тем, кто вознамерился переехать в сельскую местность, расположенную на территориях приоритетного заселения. Таковыми являются 11 регионов, в числе которых Якутия, Приамурье, Камчатка, Хабаровский край.Поручение Владимира Путина, которое было сделано по итогам беседы с представителями общественности по вопросам развития Дальнего Востока, должно быть исполнено до 1 декабря 2019 года.