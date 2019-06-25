ИА «Ореанда-Новости». Одной из причин вспышек смертоносных заболеваний, по заявлению заместителя главы МИД, является экспериментальное вмешательство человека. США и ряд других стран профинансировали сбор биоматериалов и начали проводить на их основе исследования, которые и повлияли на рост заболеваний. Повысилась смертоносность возбудителей этих болезней. Это подтверждается быстрым распространением Эболы по всей планете.

Ранее министр безопасности в Грузии заявлял, что в Америке проводятся эксперименты над людьми с летальными последствиями. Под видом лечения учёные проверяют токсичные препараты, из-за чего погибают местные жители небольших грузинских городов.