ИА «Ореанда-Новости» Пресс-секретарь премьер-министра Украины Василий Рябчук заявил, что правительство в действующем составе не будет рассматривать вопрос о смещении Виталия Кличко с поста руководителя Киевской городской государственной администрации.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщал о намерении рассмотреть данный вопрос на ближайшем заседании кабинета министров.

Ныне Кличко занимает две должности. На пост мэра столицы он был избран летом 2014 года на местных выборах. Спустя некоторое время президент Пётр Порошенко назначил его главой Киевской городской государственной администрации.

Действующий президент Украины Владимир Зеленский не раз заявлял о намерении разделить эти две должности. Кличко против этого нововведения.