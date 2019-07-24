ИА «Ореанда-Новости» Пресс-служба украинского министерства по вопросам неподконтрольных Киеву территорий сообщила, что правительство вынесет на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) предложения по расширению санкций, направленных против российских компаний, которые в той или иной форме работают в Крыму.

Министры предлагают включить в санкционный перечень 24 юридических лица, которые принимают участие в в строительстве газопровода «Краснодарский край – Крым», добыче углеводородного сырья на полуострове, а также предприятия, занимающиеся поставками материалов и оборудования на российский машиностроительный завод «Фиолент» в Симферополе.