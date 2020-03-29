ИА «Ореанда-Новости». Кабмин России внёс изменение в перечень товаров первой необходимости. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.

Правительство ранее опубликовало рекомендованный список непродовольственных товаров первой необходимости. Отмечается, что власти регионов могут вносить изменения в данный перечень, отталкиваясь из ситуации в субъекте.

Новый перечень также состоит из 23 пунктов, однако некоторые наименования были заменены. Так, из списка исчезли похоронные принадлежности, табачная продукция, печатные СМИ и автозапчасти. Некоторые позиции же получили более детальное пояснение. Теперь вместо общего пункта «Мыло и моющие средства» появились пункты «Мыло туалетное» и «Мыло хозяйственное».