ИА «Ореанда-Новости». В Госдуму поступили новые поправки к Конституции, в которых предлагается предусмотреть лишение неприкосновенности бывших глав государства в дополнение к уже существующему порядку отстранения президента от власти.

Статья 93 Конституции РФ подразумевает, что президент РФ может быть отстранён только Советом федерации на основании обвинения со стороны Госдумы в госизмене или совершении тяжкого преступления. При этом обвинение должно быть одобрено Верховным и Конституционным судами. Но об уголовном преследовании и снятии неприкосновенности в статье речи не идёт.

Данная тема освещена в федеральном законе №12-ФЗ. Перенос подобной нормы в Конституцию, по мнению инициативной группы, должен упрочить статус процедуры.