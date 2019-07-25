ИА «Ореанда-Новости» Советник президента Украины по политическим вопросам, кандидат в депутаты Веховной рады Никита Потураев высказался о возможности дополнения Конституции положением о «национальной автономии» Крыма.

Политик сообщил, что в национальном парламенте создан специальный комитет «по оккупированным территориям», члены которого обсуждают вопрос об учреждении «крымской национальной автономии».

При этом Потураев заявил, что Украина сотрудничала с независимым Крымским ханством начиная с XIX века. «Россия проглотила Крым – независимое государство, веками независимое», – сказал он. Чиновник отрицает тот факт, что Крым был колонией Османской империи, он настаивает на том, что такая позиция была принята российской стороной для оправдания захвата полуострова.