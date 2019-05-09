ИА «Ореанда-Новости» Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер на саммите Евросоюза, который проходит в румынском городе Сибиу, назвал качества, которыми в идеале должен обладать его преемник на этом посту.

Выборы в Европейский парламент назначены на конец мая. Их результаты окажут влияние на состав будущей Еврокомиссии. Действующий состав последнего сложит полномочия осенью 2019 года.

«У главы Еврокомиссии должны быть идеи и большое умение слушать», – ответил Юнкер в ответ на соответствующий вопрос журналистов.

Претендовать на пост председателя Еврокомиссии могут политики, возглавляющие избирательные списки панъевропейских партий, представленных в парламенте ЕС. Наиболее вероятно избрание на эту должность кандидата, чья партия наберёт наибольшее число голосов, однако окончательное утверждение происходит по итогам голосования лидеров государств в Евросовете при условии одобрения кандидатуры депутатами Европарламента.