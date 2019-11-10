ИА «Ореанда-Новости» Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков ушел с должности главы политической партии «Слуга народа». Его решение было одобрено участниками съезда объединения, который проходит в столице страны 10 ноября.

Ранее лидер фракции «Слуга народа» в парламенте Давид Арахамия сообщил журналистам, что на пост главы партии претендует первый заместитель руководителя фракции, бывший руководитель предвыборного штаба политического объединения Александр Корниенко. «У нас там нет никаких сюрпризов, более или менее есть безальтернативный кандидат Александр Корниенко, я думаю, все его поддержат. Он уже фактически и занимается последние три месяца», – прокомментировал ситуацию Арахамия. Днём ранее его единогласно избрали на должность главы «Слуги народа».

В начале октября Разумков уведомил общественность о том, что он намерен сложить полномочия главы пропрезидентской партии «Слуга народа». По его мнению, руководить партией должен политик, у которого больше времени для партийной работы, чего председатель национального парламента обеспечить не может. Разумков сообщил, что новый лидер партии будет избран на ноябрьском съезде.