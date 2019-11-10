ИА «Ореанда-Новости» Помощник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен заявил, что Вашингтон не может гарантировать, что он будет вечно оказывать военную поддержку Украине.

По словам политика, в Белом доме надеются, что в будущем украинцам удастся достичь договорённости с российскими властями.

«Я не стану делать предположений, что будет происходить дальше. Надеюсь, что Россия и Украина поладят, будет какой-то мирный договор или соглашение. Я не могу обещать, что США будут делать что-то вечно, но пока что мы первая администрация, которая отправила вооружение Украине, я думаю, что это очень важно», – сказал О’Брайен в эфире программы «Лицо нации» на телеканале CBS.