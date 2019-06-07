ИА «Ореанда-Новости» Директор латиноамериканского департамента министерства иностранных дел России Александр Щетинин заявил, что Москва в случае необходимости готова увеличить количество военных специалистов в Венесуэле. «Если потребуется больше, мы введём больше, сколько это необходимо», – сказал чиновник.

Щетинин также проинформировал, что Россия готовит новую партию гуманитарной помощи для южноамериканской страны, не назвав при этом планируемой даты её отправления. Дипломат подчеркнул, что Россия взаимодействует в данной сфере с ООН, а также упомянул, что на этот раз речь идёт в первую очередь о медицинском оборудовании.

Ранее западные средства массовой информации неоднократно сообщали о прибытии в Венесуэлу российских военнослужащих и бойцов частных военных компаний. Кремль отрицает эти факты, настаивая на том, что в Боливарианской Республике находятся исключительно технические специалисты, обслуживающие военную технику, которая в своё время была туда поставлена.