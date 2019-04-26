ИА «Ореанда-Новости» Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета безопасности международной организации по Украине заявил, что решение Москвы об упрощении процедуры предоставления российского гражданства жителям Донбасса представляет собой гуманитарную меру и что, принимая её, Кремль взял на себя значительную экономическую нагрузку.

Политик указал на то, что Украина не даёт жителям региона возможность реализовать свои основные права. «Вынуждены были предложить им наше содействие. При этом никто ни у кого ничего не отбирает», – заявил Небензя.

Он заверил, что Россия «заинтересована в процветании братской Украины» и что указ о гражданстве в первую очередь преследует цель помочь людям, «которые оказались в ужасных, бедственных условиях». Государственный деятель также подчеркнул, что данное решение никоим образом не затрагивает Минских соглашений и «ни в коем случае не мешает Украине, Донецку и Луганску эти договорённости выполнять».

В заключение постпред указал на то, что жители республик на востоке Украины самостоятельно решат, воспользоваться ли предоставленной возможностью, и напомнил о том, сотни тысяч украинцев и прежде подавали заявления о получении гражданства РФ.