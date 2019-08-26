ИА «Ореанда-Новости» Представитель президента Украины в Верховной раде Руслан Стефанчук заявил, что поддерживающая главу государства партия «Слуга народа» намерена внести ряд изменений в Конституцию.

«Мы будем вносить много изменений в Конституцию, которые соответствуют программе нашей партии», – сказал представитель Владимира Зеленского. В числе прочего запланированы уменьшение количества депутатов Рады, отмена неприкосновенности парламентариев, а также введение ответственности за неявку на заседания и голосование вместо отсутствующих коллег.

Стефанчук при этом отметил, что для принятия поправок к Основному закону голосов членов фракции «Слуги народа» будет недостаточно. В связи с этим политик сказал, что он надеется на поддержку со стороны политических партий «Голос», «Европейская солидарность» и «Батькивщина», которые и прежде поддерживали идею отмены депутатской неприкосновенности.