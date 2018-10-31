ИА «Ореанда-Новости» Представители НАТО и России в среду обсудили свои соответствующие крупномасштабные военные учения и ракетный договор эпохи холодной войны, который Вашингтон намеревается прекратить из-за обвинений в несоблюдении Россией важных условий.

Переговоры, первые между бывшими врагами холодной войны с мая, проходили на фоне возобновившейся напряжённости между Западом и Россией, в первую очередь из-за перехода Крыма в 2014 году в состав России и участия в Восточной Украине.

В заявлении НАТО говорится, что стороны провели "открытый обмен" мнениями по Украине, российским военным учениям "Восток" и продолжающимся учениям НАТО "Трезубец", а также по Афганистану и гибридным угрозам безопасности.

НАТО в этом месяце начала крупнейшие учения со времён Холодной войны в Норвегии. Войска НАТО маневрируют вблизи границ России, которая в сентябре провела свои огромные ежегодные военные учения "Восток". Их регулярно раздражают учения друг друга, где демонстрация силы и сдерживания играют важную роль.

Учения неуклонно увеличивались в размерах в последние годы, так как атмосфера противостояния между Россией и Западом росла. В 2018 году Россия мобилизовала 300 000 военнослужащих и провела совместные учения с китайской армией - крупнейшие учения со времён распада Советского Союза в 1991 году.

Глава НАТО Йенс Столтенберг также призвал Россию внести быстрые изменения, чтобы полностью выполнить договор 1987 года о ядерных силах средней дальности (РСМД). Россия отрицает его нарушение.

“Мы все согласны с тем, что договор по РСМД имеет решающее значение для евроатлантической безопасности. Союзники НАТО неоднократно выражали серьёзную озабоченность по поводу новой российской ракетной системы, известной как 9M729 или SSC-8”, - говорится в заявлении Столтенберга.

По его словам, разработка крылатой ракеты наземного базирования SSC-8 средней дальности представляет “серьёзную угрозу стратегической стабильности”.

"НАТО неоднократно призывало Россию решать эти проблемы существенным и транспарентным образом и активно участвовать в конструктивном диалоге с Соединенными Штатами...Мы сожалеем, что Россия не прислушалась к нашим призывам”, - добавил Столтенберг.

В то же время НАТО надеется, что Вашингтон, другие соперники которого Китай или Иран не ограничены договором, избавляющим Европу от ядерных ракет наземного базирования, в итоге не выйдет из договора.

Европейские лидеры опасаются, что любой крах Договора по РСМД может привести к новой дестабилизирующей гонке вооружений.