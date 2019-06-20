ИА «Ореанда-Новости» Представители Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) прокомментировали заявление специального представителя Украины в контактной группе Леонида Кучмы, который заявил, что украинские власти готовы рассмотреть возможность снятия экономической блокады донбасских самопровозглашённых республик только при условии возвращения контроля над активами в данных регионах.

Глава Народного совета ЛНР Денис Мирошниченко назвал предъявленные требования крайним проявлениям наглости и лицемерия. «Совершенно непонятно, как представитель системы, которая пыталась задушить республики санкциями, обстрелами и блокадами, может спокойно и публично заявлять подобное», – сказал политик.

Председатель Народного совета ДНР Владимир Бидевка назвал высказывание Кучмы популистским. «Украина посредством блокады не смогла добиться своей цели – заставить наших граждан отказаться от республики, от своего выбора. Мнение, высказанное бывшим президентом Украины, – не более чем слова», – сказал он. При этом Бидевка усомнился в том, что вопрос о снятии блокады с Донбасса рассматривается украинскими политиками вообще.