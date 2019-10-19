ИА «Ореанда-Новости» В ходе официального визита председателя правительства России Дмитрия Медведева в столицу Сербии было подписано более десяти соглашений между представителями двух государств.

Среди них – дополнительное соглашение к договору о проектировании и выполнении работ по строительству железнодорожной инфраструктуры и создания Единого диспетчерского центра по управлению движением поездов. Компания «РЖД» заключила соглашение о намерениях в отношении совместной реализации проекта модернизации железнодорожного участка Белград – Бар.

Для развития транспортной инфраструктуры Москва предоставит Белграду государственный экспортный кредит в размере 172,5 миллиона евро.

Стало известно, что в будущем сербские авиакомпании, возможно, приобретут российские пассажирские лайнеры Sukhoi Superjet 100 и МС-21 (последний в настоящее время проходит предсертификационные испытания).

Также достигнута договорённость о создании в Сербии Центра ядерной науки, технологий и инноваций.

Кроме того, представители двух стран подписали меморандум о взаимопонимании по локализации российских промышленных производств на территории Сербии. Отмечается, что это касается компаний, производящих светотехническое оборудование, композитные строительные материалы и автомобили.