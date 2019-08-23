ИА «Ореанда-Новости» 22 августа на экстренном заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке, созванном по инициативе России и Китая, представители России и США поспорили о ядерных угрозах со стороны друг друга.

Исполняющий обязанности постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что после выхода Вашингтона из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) под угрозой оказалось и Соглашение об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Российский дипломат сказал, что вследствие геополитических амбиций Белого дома мир вновь оказался на грани неконтролируемой гонки вооружений. Полянский подчеркнул, что российские власти крайне обеспокоены такой перспективой, а американская администрация во главе с президентом Дональдом Трампом, по всей видимости, не испытывают беспокойства, поскольку считают, что США способны превзойти любых своих потенциальных конкурентов в данной сфере.

При этом дипломат заверил, что у США нет ракет средней дальности наземного базирования. Коэн выразил уверенность в том, что в течение ближайших 10 лет ядерный арсенал России, по всей видимости, значительно увеличится. Он сказал, что у Москвы есть до 2 тысяч нестратегических ядерных боеголовок, в то время как военные США располагают лишь одним нестратегическим оружием – бомбой B-61.