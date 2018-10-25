ИА «Ореанда-Новости». Премьер-министр Итальянской Республики Джузеппе Конте назвал антироссийские санкции устаревшим инструментом.



Такое заключение итальянским политическим деятелем было сделано в ходе брифинга по итогам переговоров с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.



Джузеппе Конте отметил, что стороны “подтвердили великолепное состояние” двусторонних отношений российского и итальянского государств, несмотря на санкционные меры Европейского союза. По словам премьер-министра Итальянской Республики, поддерживать между двумя государствами экономические связи, поддерживать действия итальянских компаний на территории Российской Федерации - выгодно для обеих стран.



Такое заключение итальянским политическим деятелем было сделано в ходе брифинга по итогам переговоров с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Джузеппе Конте указал на то, что санкционные меры итальянских властей никогда не являлись целью. Он подчеркнул, что этот инструмент нужно “как можно скорее оставить за спиной”, так как лучшим решением является диалог.





Итальянский политический деятель Джузеппе Конте прибыл с официальным визитом в российское государство. В рамках двухдневного визита были запланированы встречи с главой Российской Федерации Владимиром Путиным, а также с премьер-министром Дмитрием Медведевым. Это первый визит Конте в Россию в качестве главы кабинета министров Италии. Перед встречей с российским лидером итальянский политик возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.





Премьер-министр Италии в ходе встречи с президентом РФ отметил, что российскую и итальянскую стороны связывают прочные отношения в сфере культуры, экономики и торговли. По его словам, несмотря на сложности, которые наблюдаются сегодня в международном контексте, двум государствам “удаётся сохранить качество и объём” связей и отношений. Джузеппе Конте добавил, что планирует в рамках визита оценить потенциал для дальнейшего сотрудничества. Также во время переговоров Конте пригласил президента Российской Федерации в самое ближайшее время посетить Италию.





Ранее российским лидером Владимиром Путиным было сделано заявление о том, что в государстве изучаются возможность присоединения Итальянской Республики к поставкам российского газа в Европу через “Турецкий поток”.











